Balıkesirspor Baltok: 0 - İstanbulspor: 1

Balıkesirspor Baltok kaptanı Nizamettin Çalışkan, sahayı terk etmek istedi

BALIKESİR / DHA

STAT: Balıkesir Atatürk

HAKEMLER: Hakan Ceylan, Gökhan Memişoğlu, Gökmen Baltacı

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan (Dk. 90 Rahmi Anıl Başaran), Muhammed Ali Doğan (Dk. 70 Burak Çalık), Furkan Çil, Sedat Şahintürk (Dk. 75 Mehmet Boztepe), Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Otoo, Bülent Cevahir, Cumali Bişi

İSTANBULSPOR: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay (Dk 90 1 Muhsin Yıldırım), Onur Ergün, Cajic, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Eslem Öztürk (Dk. 90 Wellington), Ali Dere, Tuncer Duhan Aksu, İbrahim Yılmaz (Dk. 85 Bougouhi)

GOLLER: Dk. 56 Cajic (Penaltıdan) (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Dk. 29 Yalçın Kılınç, Dk 88 Eslem Öztürk (İstanbulspor) Dk. 81 Uğur Aygören (Balıkesirspor Baltok)

Spor Toto 1. Lig\'in 28\'inci hafta mücadelesinde İstanbulspor, deplasmanda Balıkesirspor Baltok\'u 1-0 mağlup etti.

Bu arada 75. dakikada Balıkesirspor Baltok kaptanı Nizamettin Çalışkan, kendi taraftarının tepkisi üzerine sahayı terk etmek istedi. Kaptanlık bandını çıkaran Nizamettin\'i teknik direktör Giray Bulak ile takım arkadaşları ikna etti.