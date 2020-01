Balıkesirspor, 8 haftada bir ilki yaşadı

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de 3 haftalık galibiyet hasretine Gaziantepspor\'u 2-0 yenerek son veren Balıkesirspor, 8 haftada ilk kez kalesini gole kapadı.

Daha önce oynanan 7 maçta da kalesinde gol gören Balıkesir\'de her takımı yenecek güçlerinin olduğunu belirten teknik direktör Can Cangök, \"Golü erken bulmanın faydalarını gördük. Şimdi Boluspor deplasmanını da kazanıp seri başlatmak istiyoruz. Rakibimizi geçen sezon dış sahada yenmiştik. Bu sezon da aynı başarıyı tekrarlayabiliriz\" dedi.

Can Cangök, takıma yeni adapte olmaya başlayan transferlerden Aissati\'nin Gaziantepspor maçındaki performansının da sevindirici olduğunu söyleyip, \"Aissati, Hollanda Ligi\'nde 6 şampiyonluk görmüş bir oyuncu. Balıkesirspor\'da her geçen gün biraz daha performansını yükseltiyor. Gaziantep maçında verdiği paslarla hem takımı dinlendirdi, hem gol yollarını açtı. Kendisine güveni geldi. Daha da iyi olacağına, Balıkesirspor\'a çok şeyler katacağına inanıyorum\" diye konuştu.