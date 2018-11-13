Balıkesirli İskender, 40 yıldır mağarada yaşıyor

Balıkesir’in kırsal Akyar Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki İskender Gündüz, 30 yıl bir madende yaşadıktan sonra, son 10 yıldır da bir mağarada yaşamını sürdürüyor. Gündüz'ü, Cüneyt Arkın, Seda Sayan gibi ünlülerin ziyaret ettiği ancak mağarada yaşamaktan vazgeçiremediği belirtiliyor.

Gündüz, 40 yıldır insanlardan uzak maden ve mağarada sürdürdürdüğü yaşamıyla dikkat çekiyor. Daha önceleri bir madende yaşayan, ancak göçtükten sonra kendisinin de taşlarla ördüğü mağarada yaşamaya devam eden İskender Gündüz, şehre hiç inmiyor. Yaşlılık aylığını dahi mahalle muhtarı Evrim Ayhan bankadan çekiyor ve mahalle bakkalından ihtiyaçlarını alıp Gündüz'e götürüyor. Eşi yıllar önce ölen İskender Gündüz'ün 2 çocuğu bulunduğu, ancak kendisiyle hiç görüşmediği öğrenildi.

Ünlü isimler ikna edemedi

Akyar Mahallesi Muhtarı Evrim Ayhan, İskender Gündüz'ün uzun yıllardır mağarada yaşadığını belirterek, "Daha önceleri İskender Gündüz sağ-sol davalarından dolayı akli dengesini yitirdiği için mağaralarda yaşıyordu. Biz de ona yiyecek götürüyoruz. İskender abiye yaşlılık aylığı bağlattık. Mahalle bakkalında ona ait bir defter var. Kendi maaşından aldığımız gıda ve diğer ihtiyaçlarını o aylıktan karşılıyor. Ona ev yaptırmak istedik ama evde yaşayamayacağını söyledi. Toprakla iç içe olmazsa öleceğini söyledi. İskender ağabeyinin hikayesini duyan Seda Sayan, Cüneyt Arkın ve Sadettin Teksoy gibi isimlerde buraya gelip İskender ağabeyle görüştüler. Onunla sohbet ettiler ama mağaradan çıkmaya ikna edemediler" dedi.

Ev ve bakım tekliflerini kabul etmiyor

Kendisine önerilen ev ve yardım tekliflerini kabul etmeyen Gündüz ise toprakla, doğayla iç içe yaşamak istediğini söyleyerek, "Topraktan ayrılırsam ölürüm" diyen Gündüz, şöyle konuştu:



"40 yıldır dağdayım ben. 35 sene maden ocağındaydım, orası çöktü buraya yerleştim. Yurtdışına gitmedim, orada işim yok. Ailem yok. Üç ayda bir devletten maaş geliyor bana. Kışında aynı şekilde yaşıyorum. Yeraltına alışmış adam başka yerde yaşayamaz. Burası benim mezarım."



(DHA)