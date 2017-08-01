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Yaşam

Balıkesir'de yangın; onlarca araç kül oldu

Balıkesir'de bir otoparkta çıkan yangın, onlarca aracın küle dönmesine sebep oldu

Balıkesir, Yangın

01 Ağustos 2017 21:39

Balıkesir'de bir otoparkta yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında zaman zaman patlamalar da yaşandı. Otopark ve yediemin deposu olarak kullanılan alandaki tüm araçlar kullanılamaz hale gelirken araç sahipleri ise çaresizce yangını seyretti.

CNN Türk'te yer alan habere göre, vatandaşların hortumlarla söndürmeye çalıştığı yangının başka alanlara sıçramaması için kepçe araçları da çalışma başlattı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin içeriden ve dışarıdan müdahale ettiği yangının söndürme çalışmaları devam ederken, sanayi çalışanları ise patlamalar duyduklarını ve olay yerine geldiklerini söylediler.

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