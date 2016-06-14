Balıkesir’de şarbon alarmı; 100 büyükbaş hayvan telef oldu

Balıkesir'de büyükbaş hayvanların ani ölümleri sonucunda kırmızı alarm verildi. Dursunbey ilçesine bağlı mahallede meydana gelen hayvan ölümleri ile ilgili yapılan araştırmada ölümlere neden olan virüsün şarbon olduğu saptandı.

Hürriyet'in haberine göre, Dursunbey ilçesine bağlı Hamzacık kırsal mahallesinde ani görülen büyükbaş hayvan ölümleri sonucunda panik yaşandı. Hamzacık Hayvan Kooperatifinde yaşanan ve toplamda 100 civarında büyükbaş hayvanın telef olduğu olayda numuneler alınarak incelemeye gönderildi.

Hamzacık Muhtarı Mustafa Bey, yaşanan hayvan ölümleri sonucunda çok üzgün olduklarını ve virüsten dolayı karantina uygulaması başlatıldığını söyledi.

Olayla ilgili olarak Dursunbey Kaymakamı Yaşar Aksanyar, "Köyde şarbon virüsünden kaynaklı hayvan ölümleri oldu. Karantina uygulaması ve aynı zamanda aşılama başlatıldı. Tüm önlemler alındı. 80 civarında hayvan telef oldu. Şarbon olduğu 3 ayrı laboratuvar tarafından tespit edildi. Hayvan giriş yasaklandı ve insanlara sirayet etmesi açısından gerekli ikazlar yapıldı" dedi. Şarbon virüsünün insanlara geçmemesi için aşılama çalışması da yapıldığı öğrenilirken, karantina bölgesinin genişletilebileceği kaydedildi.