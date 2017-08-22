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Balıkesir'de sağanak yağmur 5 dakikada hayatı felç etti

Hilmi DUYAR-Coşkun YAMAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de bugün etkili olan gök gürültülü sağanak yağış yaşamı olumsuz etkilerken, yollar, 5 dakika içerisinde su içinde kaldı

22 Ağustos 2017 16:50

Hilmi DUYAR-Coşkun YAMAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'de bugün etkili olan gök gürültülü sağanak yağış yaşamı olumsuz etkilerken, yollar, 5 dakika içerisinde su içinde kaldı. Kentte elektrikler kesildi, çok sayıda ağaç kökünden kırılıp, devrildi. Yollar göle dönerken, üzerine ağaçlar devrilen bazı otomobiller de hasar gördü.
Balıkesir\'de saat 10.30\'da başlayan ve sadece 5 dakika süren sağanak yağış özellikle kent merkezi ile Adnan Menderes Mahallesi\'nde etkili oldu. Merkezde tarihi Zağnospaşa Camii\'nin hemen önünde bulunan ve 150 yıllık olduğu söylenen çınar ağacı yağmura dayanamadı. Çınarın dev dallarından biri kopup, otobüs durağının üstüne yıkıldı. Durağın camları tuzla buz olurken, durakta o an sadece bir kişinin bulunması büyük bir faciayı önledi. Çınar ağacının hemen altında dükkanları olan esnaf  \"Ağaç yıkıldığında durakta bir kişi vardı, onu da Allah korudu\" diye konuştu.
EN BÜYÜK HASAR ADNAN MENDERES\'TE
Adnan Menderes Mahallesi\'nde zaman zaman etkili olan fırtına ve dolu sonrası çok sayıda ağaç zarar gördü. 23 Nisan İlkokulu\'nun bahçesindeki ağaçlar yarılıp, kırıldı. Çöp kutuları ve konteynerler devrildi. Okul duvarından yola yağmur suları ile birlikte balçık aktı. Bazı yollar dolu nedeniyle zarar gördü. Mahalle sakinleri yeterli altyapı çalışmasını yapmadığı için Karesi Belediyesi\'ne tepki gösterdi. Bölgedeki bazı ağaçların elektrik telleri ile temas etmesi de mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı. TEDAŞ ekipleri bölgeye gelerek elektrikleri kesti. Mahalle sakinleri ağaçların mutlaka budanması gerektiğini belirtirken, mahalle muhtarı Celal Karabulut ise, \"Mahallemiz yüksekte olduğu için elektrik hatlarının en kısa zamanda yer altına alınması gerekiyor. Yoksa özellikle sonbahar ve kış aylarında üzücü olaylar yaşanabilir\" dedi.
KÜÇÜK KUMRU DA YAĞMUR KURBANI
Adnan Menderes Mahallesi\'nde birçok ağacın dallarının kırılmasına neden olan sağanak yağmur küçük bir kumruyu da annesinden ve yuvasından etti. Çevre gönüllüsü, emekli öğretmen Nuri Babadağlı, evinin bahçesinde bulduğu küçük kumruya sahip çıktı.

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