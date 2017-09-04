Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Kepsut İlçesi'ndeki ormanlık alanda, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.



Kepsut'un Örenharmanköy Mahallesi'ne yaklaşık 300 metre mesafede, bugün saat 11.15'te, hazineye ait ormanlık alanda, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalleye yakın olması nedeniyle, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 2 dozer, 13 arazöz, 1 yangın kontrol aracı ve 50 personel 15 dakikada yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına Örenharmanköy sakinleri de tankerler ve traktörlerle yardım etti. 3 hektarlık alandaki alevler, saat 13.30'da kontrol altına alındı. Söndürülen yangınla ilgili bölgede, soğutma çalışmaları yapıldığı bildirildi.



Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Daire Başkanı Mihtat Ateş'in, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı ile birlikte yangın söndürme çalışmalarını yönlendirdiği öğrenildi.





Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, önümüzdeki günlerin orman yangınları için kritik günler olduğuna meteorolojik alarm verildiğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Kırcı, "Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey, dün bölge müdürlüğümüzü ziyaret etmiş, orman yangınları konusunda ve ağaçlandırma konusunda brifing almıştı. Hassas günlerden geçtiğimizi belirterek dikkatli olunması gerektiğini belirtmişti. Bugün bölgemiz sorumluluk sahasında yangın çıktı. Hava koşulları nedeniyle şu an Türkiye'nin pek çok yerinde orman yangını var. Isparta, Amasya, İstanbul, Zonguldak, Muğla, Aydın, Kayseri, Antalya ve Adana'da orman yangınları var. Geride bıraktığımız 2 gün ve önümüzdeki birkaç günde, özellikle Ege ve İç Anadolu bölgeleri için meteorolojik alarm verildi. Vatandaşlarımız bu konuda çok dikkatli olmalı. Ormanlık alanlara yakın yerlerde hasat sonra tarlalar, anızlar yakılmamalı, ağaçlıklı alanlarda piknik yapılmamalı ateşten uzak durulmalıdır. Bu konu çok önemli. Kritik günler atlatılıncaya kadar vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyorum" dedi.