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Balıkesir'de orman işçisi uyuşturucu satıcısı çıktı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent merkezinde uyuşturucu satıcılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldığı N

08 Mart 2018 02:10

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent merkezinde uyuşturucu satıcılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldığı N. K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü\'nde işçi olarak çalıştığı belirtilen N.K.\'nın evine baskın düzenledi. Yapılan aramada, 7 parça halinde 641 gram esrar maddesi, 1 hassas terazi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ile 6 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 190 TL\'ye de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N. K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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