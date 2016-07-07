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Balıkesir'de kahvehaneye baskın; 3 kişi öldü

Olaydan sonra firar eden 17 yaşındaki genç ise jandarmaya giderek teslim oldu

07 Temmuz 2016 22:12

Balıkesir Altıeylül ilçesi Akçakaya köyünde 17 yaşındaki K.A. kendisini dövdüğünü iddia eden Hasan Doğan, pompalı tüfekle bastığı kahvehanede Süleyman Çağlayan ve Cengiz Bozdağ’ı öldürdü. 

Altıeylül ilçesi Akçakaya köyünde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki K.A. kendisini dövdüğünü iddia eden Hasan Doğan, Süleyman Çağlayan ve Cengiz Bozdağ’a sinirlendi.

karar.com'un haberine göre; öfkelenen genç ertesi günü eline pompalı tüfeği alarak köy kahvesini bastı. Kendisini dövdüğünü iddia eden 3 kişiye kurşun yağdıran şüpheli, köylülerin şaşkın bakışları arasında olay yerinden uzaklaştı. Kurşunların hedefi olan Doğan, Çağlayan ve Bozdağ olay yerinde hayatını kaybetti.

 

Teslim oldu

 

Bu arada olaydan sonra firar eden 17 yaşındaki genç ise jandarmaya giderek teslim oldu. Olaydan duyduğu pişmanlığı dile getiren K.A., 3 kişiyi kendisini dövdükleri için ateş ettiğini söyledi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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