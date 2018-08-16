Balıkesir'de jandarmadan 'Güven ve Huzur' uygulaması

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'de jandarma ekiplerince \'Güven ve Huzur\' uygulamasında 6 bin 236 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Aranan 13 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kentte huzur ve güven ortamının devamına yönelik yönelik denetimlerini artırdı. Ekipler, muhtemel suçların ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi maksadıyla 126 unsur ve 505 personelin katılımıyla Türkiye \'Güven ve Huzur\' uygulaması adı altında denetimler yaptı. İl genelinde 83 yol kontrol ve arama noktasında yapılan uygulamada, 6 bin 236 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Uygulamada çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 13 kişi yakalandı. Denetimler sonucunda 18 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Bin 299 lira para cezası uygulandı.

Uygulama kapsamında bin 707 araç kontrol edildi. Arama kaydı bulunan 1 araç yakalandı. 20 araca 4 bin 390 lira idari para cezası kesildi. 8 araç trafikten men edildi. Kent genelinde ayrıca 666 iş yerinde yapılan kontrollerde 5 iş yerine cezai işlem uygulandı. 2 iş yerinin kapatılması için tutanak tutuldu.

Uygulamalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 2 fişek ele geçirildi.



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