Balıkesir'de iki mahallede 6 ay süreyle kuduz karantinası

Balıkesir'in Havran ilçesinde 2 inek, 2 köpek ve bazı kümes hayvanlarını ısıran bir köpeğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine iki mahalle 6 ay süreyle karantinaya alındı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde vatandaşlar, hayvanlara saldıran ve kuduz olduğu düşünülen bir köpeği tüfekle vurarak öldürdü.



Yapılan incelemede, köpeğin kuduz olduğu belirlendi. Bunun üzerine söz konusu köpeğin ısırdığı 2 inek ve 2 köpek itlaf edildi. İki mahalleye de 6 ay süreyle hayvan giriş ve çıkışlarına karşı karantina yazısı konuldu.



Havran Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede 2 ineği, 2 köpeği ve bazı kümes hayvanlarını ısıran köpeğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine, Büyükdere ve Küçükdere mahallelerinde karantina uygulaması başlatıldı.



Havran Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Recep Özbudak tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Sahipsiz ve saldırgan bir köpeğin laboratuvar sonuçlarının pozitif çıkmasıyla Küçükdere ve Büyükdere mahallelerinde kuduz hastalığı karantinası uygulanmaya başlanmıştır. Yani bu mahallelere (diğer bütün bulaşıcı hastalık çıkışlarında uygulanan) hayvan giriş ve çıkışları 6 ay boyunca askıya alınmıştır.

Kuduz köpek tarafından ısırılan iki büyükbaş ve iki köpek, hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele tebliği kapsamında itlaf edilerek kireçlenerek gömülmüştür. Bu hastalık tazminatlı hastalıklar kapsamında olup, itlaf edilen hayvanların değerinin yüzde 80'i Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tazmin edilmektedir.

Hastalık mihrakının çıktığı mahallelerdeki kedi ve köpekler veteriner hekimler tarafından aşılanmış olup, ilçenin tamamı için aşılama çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar insan sağlığını tehdit eden bir unsura rastlanmamıştır."