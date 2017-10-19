Balıkesir'de iki kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Burhaniye İlçesi\'nde, zeytin işçilerini taşıyan kamyonetin bir başka kamyonetle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde kırsal Hisar Mahallesi yolunda meydan geldi. Koray Çolak yönetimindeki 16 P 7906 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen, zeytin işçilerini taşıyan Yusuf Yıldırım yönetimindeki 34 FLC 27 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, zeytin işçisi Sevim Geniş ile sürücü Yusuf Yıldırım\'ın babası Rüştü Yıldırım yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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