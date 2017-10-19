T24 LogoT24 Logo
Gündem

Balıkesir'de iki kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Burhaniye İlçesi'nde, zeytin işçilerini taşıyan kamyonetin bir başka kamyonetle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

19 Ekim 2017 01:49

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Burhaniye İlçesi\'nde, zeytin işçilerini taşıyan kamyonetin bir başka kamyonetle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde kırsal Hisar Mahallesi yolunda meydan geldi. Koray Çolak yönetimindeki 16 P 7906 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen, zeytin işçilerini taşıyan Yusuf Yıldırım yönetimindeki 34 FLC 27 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, zeytin işçisi Sevim Geniş ile sürücü Yusuf Yıldırım\'ın babası Rüştü Yıldırım yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sefer TALAYBURHANİYE Balıkesir DHABALIKESİR BurhaniyeKazaHisar MahallesiYusuf YıldırımFLCKazadaSevim GenişRüştü YıldırımYaralılarDevlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24