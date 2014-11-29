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Yaşam

Balıkesir'de CHP'li başkanın evine silahlı saldırı

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’nın evine av tüfeğiyle ateş açıldı

29 Kasım 2014 17:36

Balıkesir’in Edremit İlçesi Belediye Başkanı CHP’li Kamil Saka’nın evine dün akşam av tüfekleri ile saldırıda bulunuldu. Evin camı isabet eden saçmalarla kırılırken, saldırganlar kaçtı.

Ahmet Ertan’ın DHA’da yer alan haberine göre, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’nın Akçay Mahallesi Turgutreis Caddesi’ndeki evine dün saat 22.00 sıralarında av tüfeğiyle peşpeşe beş el ateş açıldı. Evin pencere ve duvarlarına saçmalar isabet etti. Pencere camı isabet eden saçmalarla kırılırken, şans eseri yaralanan olmadı.

Olay sırasında evde olduğunu belirten Başkan Saka, şöyle dedi:
"Göreve geldiğimiz ilk gün, Edremit’te rantı keseceğimizi, halkın çıkarına olan hiçbir çalışmayı yapmaktan çekinmeyeceğimizi söylemiştik. Bugün de bu görüş ve duruşumuz devam ediyor. Dün gece, bazı kişi ya da kişiler tarafından eşimle birlikte yaşadığım evime gerçekleştirilen saldırının bizi yolumuzdan bir adım bile saptıramayacağını, Edremit halkının hak ve hukukunu korurken Allah’tan başka kimseden korkmadığımızın bilinmesini istiyorum."

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş, konuyla ilgili bugün belediye hizmet binası önünde, saldırıyı kınamak için basın açıklaması yapacaklarını söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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