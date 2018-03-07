Balıkesir'de 'Aşmak için hareket' etkinliği düzenlendi

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'de Türkiye Beyazay Derneği tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde engelli bireylerle engelsiz bireyleri buluşturup, spor yaptırarak birlikte olmalarını amaçlayan \'Aşmak için hareket\' projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Şehit Turgut Solak Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ardından başladı. Beyazay Derneği Balıkesir Şuba Başkanı Ali Aysu\'nun konuşmasının ardından, dernek başkanı ve eski milletvekili olan görme engelli Lokman Ayva katılımcılara etkinlik hakkında bilgi verdi.

\'ÖNÜZMÜDEKİ ENGELLERİ AŞMAMIZ GEREKİYOR\'

\'Aşmak için hareket\' programının önemine değinen Ayva, \"Bizim önümüzdeki engeller ne varsa onları aşmamız lazım. Bizim arkadaşlığımızın önünde hangi engeller varsa aşmamız gerekiyor. Dostluktaki, dayanışmadaki, tanışmadaki, yardımlaşmadaki engelleri aşmamız gerekiyor. Bunları beraber olarak aşacağız. Omuz omuza vererek, birbirimizi anlayarak, birbirimizi keşfederek aşacağız. Biz aştıkça, sevgili gençler hayat o kadar güzel olacak ki. Şu ankinden bin kat daha güzel bir hayat yaşayacağız. Engeller aşılırsa, yeteneklerimiz önünüzdeki engeller aşılırsa, biz Türkiye ve Balıkesir olarak ortaya çıkacağız. İçimizde hangi potansiyel varsa, onu açığa çıkartacağız. İçimizdeki potansiyeli açığa çıkardığımızda da göreceğiz ki; bütün dünyanın gurur duyduğu insanlar olacağız\" diye konuştu.

Ayva, konuşması ardından Uluslararası Özel Sporcular Spor Federasyonu (INAS) tarafından Fransa\'da düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası\'nda dünya şampiyonu olan sporcular Muhsine Gezer (14) ve Sevim Demircan\'ı (18) tebrik ederek, kendilerini katılımcılara tanıttı. Ayva, daha sonra Vali Ersin Yazıcı\'ya programa verdiği desteklerden ötürü teşekkür plaketi takdim etti.

VALİ YAZICI\'DAN ANNELERE ÇAĞRI

Programda Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Vali Ersin Yazıcı\'da birer konuşma yaparak, birlikteliğin önemine değindi. Projeyi en iyi şekilde tamamlamak istediklerini söyleyen Vali Yazıcı şöyle konuştu:

\"Özellikle annelerimize teşekkür etmek istiyorum. O güzel çocuklarımızı bu proje içinde tutanlar onlar. Sizin sıkıntı ve zahmetlerinizi biliyoruz. Babalardan çok annelerin bu kerdeşlerimizle vakit geçirdiğini, onların dertleriyle daha çok dertlendiğini ve sonuçta da daha çok üzüldüklerini görüyoruz. Ama sevgili anneler, şunu belirtmek isterim ki; çocuklarımızı bu tür aktivitelerin içinde tutabilirsek, onların sevinçlerini ve mutluluklarını kat ve kat arttırırız. Herkesin şamiyon olması gerekmiyor. Kazanma hırsı, mücadele, birlikte olma ve başarmanın verdiği mutluluğu çocuklarımızdan esirgemeyin.\"

Konuşmaların ardından Vali Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, kaleye geçen Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva\'ya şut çekti. Protokol üyeleri daha sonra özel sporcular ile birlikte etkinliklere katılarak spor yaptı.

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