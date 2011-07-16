-BALIKESİR'DE ''ARSENİKLİ SU'' İDDİASI BALIKESİR (A.A) - 16.07.2011 - Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan, Savaştepe ilçesine bağlı Karacalar köyünün suyunda sınır değerlerin çok üzerinde arsenik bulunduğu iddiasıyla ilgili araştırma yapılmasını istediğini söyledi. Vali Arslan, yaptığı açıklamada, İl Genel Meclisinin CHP'li üyesi İsmet Koçyiğit'in, gündeme getirdiği ve meclise taşıyacağını açıkladığı konunun, 3-4 yıl önce de gündeme getirildiğini hatırlattı. İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Özel İdaresine gerekli talimatları verdiğini bildiren Arslan, ''Araştırma yapılmasını istedim. Buradan numuneler alınmış ve tahlil için ilgili yerlere gönderilmiştir'' dedi.