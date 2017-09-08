Balıkesir'de Akçay Yol Koşusu pazar günü koşuluyor

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- TÜRKİYE Atletizm Federasyonu (TAF) ve Altıeylül Belediyesi\'nin ortaklaşa düzenlediği 9\'uncu Uluslararası İsmail Akçay Yol Koşusu 10 Eylül Pazar günü Balıkesir\'de gerçekleşecek.

Organizasyonun sorunsuz geçmesi için startı saat 17.00\'de Atatürk Stadı\'nın önünden verilecek yarışa katılacak atlet sayısı 100\'ü kadın, 300\'ü erkek olmak üzere 400 ile sınırlandırılacak ve dereceye girecek sporculara 48 bin 500 TL para ödülü dağıtılacak.

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Türk atletizminin efsane ismi İsmail Akçay, İstanbul\'da Olimpiyat Evi\'nde düzenlenen basın toplantısında organizasyon hakkında bilgi verdi. TAF Başkanvekili Celalettin Deniztoker ve Yönetim Kurulu Üyesi Salim Münir Yaraş\'in da katıldığı toplantıda konuşan Kafaoğlu, \"Yerel yönetimler olarak değerlerimize sahip çıkıyoruz. Biz adını dünya atletizm tarihine altın harflerle yazdıran, Meksika Olimpiyatları 4\'üncüsü İsmail Akçay\'ın değerini hayattayken bildik. Akçay\'ın adına bir park yaptık, heykelini diktik. Pazar günü düzenlenecek yol koşusuna tüm atletleri bekliyoruz. Organizasyona katkı sağlayan Türkiye Atletizm Federasyonu\'na teşekkür ediyorum\" dedi.

Olimpiyat dördüncülüğünün yanı sıra Türkiye, Balkan ve dünya şampiyonalarında pek çok önemli başarıya imza atan İsmail Akçay ise, \"Olimpiyatlarda benim için en önemlisi Türk bayrağını göğsümde taşımaktı. Bu gururu yaşayıp başarıya ulaşmak çok güzel bir duygu. Benim adıma uluslararası koşu düzenleyen ve her zaman destek olarak yanımda yer alan Türkiye Atletizm Federasyonu ile Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu\'na teşekkür ediyorum\" dedi.

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