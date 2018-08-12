Balıkesir'de '59'uncu Geleneksel Kurtdereli Pehlivan Güreşleri' başladı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi\'nin ev sahipliğinde Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına düzenlenen 59\'uncu Geleneksel Kurtdereli Güreşleri, bin 500 pehlivan ve 77 başpehlivanın katılımı ile başladı.

Merkez Karesi ilçesi Kurtdere Mahallesi’nde düzenlenen güreşler saygı duruşunda bulunulması ardından İstiklal Marşı\'nın okunması ve kura çekimi ile başladı. Küçük Orta Küçük Boy, Tozkoparan Boy, Teşvik 2 Boy, Minik 1 ve Minik 2 Boy, Deste Büyük Boy, Deste Orta Boy, Deste Küçük Boy, Ayak Boy ve Baş Altı ve Başpehlivanlık kategorilerinde ilk turlar yapıldı. Bu kategorilerdeki yüzlerce pehlivan sahada yağlanarak, Kurtdereli Güreşleri\'nde peşrev çekerek, kıran kırana güreşti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti\'li Zekai Kafaoğlu, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve çok sayıda il dışından gelen protokol er meydanında güreşseverleri ve pehlivanları selamladı.

‘HEDEFİMİZ GÜREŞTE ALT YAPISI GELİŞMİŞ BELEDİYE’

Güreşseverleri ve güreşçileri er meydanında selamlayan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, \"Kurtdere\'de sadece güreş var. Cuma gününden bu yana er meydanında yiğitlerimiz kol bağlıyor. Şimdi güreşçilerimizle görüştüm arkada, memnuniyetlerini sordum. Tabii güreş öncesi ve sonrası hazırlıklar çok önemli. Güreşçilerin güreşten önce barınmaları, karınlarını doyurmaları, hazırlanmaları ve farklı ihtiyaçlarının karşılanması konusunda biz Kurtdere\'de iddialıyız, ev sahipliğini güzel yapma konusunda. Şimdi arkadaşlarla yaptığımız istişare sonucu tabii bazı değişiklikler yapacağız. Ama görüyorsunuz Kurtdere\'de güreş var. Türkiye\'nin güreş organizasyonu olarak alt yapısı en gelişmiş belediye olmaya çalışıyoruz. Karesi Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi olarak biz burada misafirlerimizi pehlivanlarımızı iyi ağırlamaya çalışıyoruz. Oldukça güzel gidiyor. Haydi yiğitler diyoruz\" dedi.

\'GÜREŞLERE YATIRIM YAPIYORUZ\'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, bu yılki güreşlerin kıran kırana geçeceğini belirterek, \"Esas çeyrek finaller, yarı finaller, finaller pazar günü. Tabii seyircilerimizin çok rahat bir şekilde güreşi izlemesi için her sene standartları yükseltiyoruz. Güreşçiler için de sosyal donatıları arttırıyoruz. Tabii Balıkesir başpehlivanlar diyarı. Kırkpınar’da en çok başpehlivan çıkartmış bir şehiriz. Büyükşehir Belediyesi olarak da aynı zamanda ben Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanıyım. Bu konuda yağlı güreşimize, ata sporumuza yatırım yapıyoruz. Belediye spor kulübü bünyesinde de ciddi sayıda güreşçilerimiz var. İşte bu sene onun semeresini aldık, Kırkpınar’da başaltında birinci gelerek artık başpehlivanlıkta Ertuğrul kardeşimiz çayırlarda, minderlerde güreşecek. İşte bugün burada da başpehlivan olarak kurasını çekerek bu kategoriye dahil oldu. Arkası gelecek inşallah. Başpehlivanların sayısını arttırmamız lazım. Balıkesir’e de bu yakışır diyor ben tekrar güreşçilerimize başarılar diliyorum. İnşallah kıran kırana centilmence güzel güreşler olsun ki seyircilerimiz de inşallah mutlu ve huzurlu olsun” diye konuştu.

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