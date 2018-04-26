T24 LogoT24 Logo
Gündem

Balıkesir'de 3 bin 500 çocuk aynı anda süt içerek Guinness rekoru deneyecek

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Özen, 7 Mayıs Pazartesi günü Guinness Rekorlar Kitabı temsilcisinin huzurunda, 3 bin 500 çocuğun aynı anda süt içmesiyle rekor denemesi yapılacağını söyledi

26 Nisan 2018 21:53

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Özen, 7 Mayıs Pazartesi günü Guinness Rekorlar Kitabı temsilcisinin huzurunda, 3 bin 500 çocuğun aynı anda süt içmesiyle rekor denemesi yapılacağını söyledi.
Süt üretiminde Türkiye’nin ilk üç ili arasında yeralan Balıkesir’de, süt içmenin faydalarına dikkat çekmek amacıyla büyük bir organizasyonun hazırlıkları yapılıyor. AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Özen, 7 Mayıs Pazartesi günü Guinness Rekorlar Kitabı temsilcisinin huzurunda, 3 bin 500 çocuk ile aynı anda süt içerek rekor denemesi yapacaklarını söyledi.
Guinnes Rekorlar Kitabı\'ndaki rekorun, aynı anda süt içen 2 bin 700 çocuğa ait olduğunu belirten Özen, \"Biz bunu Balıkesir’de stadyum önündeki meydanda 3 bin 500 çocuk ile aynı anda süt içerek, gerçekleştirmek istiyoruz. Balıkesir Valiliğimizin onayı ve Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla bu etkinliği düzenleyeceğiz. 3 bin 500 çocuğumuz aynı anda sütlerini içerek Guinness Rekorlar Kitabı temsilcisi huzurunda bunu gerçekleştirecek. Balıkesir’den de Türkiye ve dünyaya sağlık angaje edeceğiz. Sağlığınız için her gün süt için diyeceğiz\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Devrim DERİNBALIKESİR DHA BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili FarukMayıs PazartesiGuinness Rekorlar KitabıSütTürkiyeninBalıkesirdeAK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili FarukGuinnes Rekorlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24