Balıkesir'de 2 milyar dolarlık altın rezervi bulundu

Manisa'nın Soma İlçesi'nde bulunan 100 ton altından sonra bu kez, Balıkesir'in İvrindi İlçesi'nde, bir firma tarafından Madra Dağı'nda yaklaşık 3 yıl süren sondajlar sonucu altın tespit edildi. Madenin çıkarılması için yasal prosedürün tamamlanması bekleniyor.

Firma yetkililerinden alınan bilgiye göre, İvrindi'nin kırsal mahallelerinden Değirmenbaşı yakınında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce verilen izin doğrultusunda 3 yıla yakın süreçte 500 sondaj yapıldı. Bu sondajlarda, 50 bin metrekare alanda değeri 2 milyar dolar olarak hesaplanan altın rezervi tespit edildi.

Arama çalışmalarını tamamlayan ve madeni çıkartmak için yasal başvuruları yaparak prosedürün tamamlanmasını beklemeye başlayan firmanın yetkilileri, bölgede 25 milyon dolarlık yatırım planlıyor.

100 bin tonluk altın bulunmuştu

Geçtiğimiz haftalarda Enerji Bakanı Ali Rıza Alaboyun, Soma'da, 100 ton altın rezervi bulunduğunu açıklamıştı. Türkiye'nin potansiyelinin yüzde 14'üne denk gelen altının ekonomiye katkısı 2.5 milyar dolar olarak bildirilmişti.