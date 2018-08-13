Balıkesir'de 2 astsubaya FETÖ gözaltısı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2 astsubay gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Balıkesir 9\'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda görevli astsubaylar N.K. ve K.B., gözaltına alındı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından hava üssünde gözaltına alınan 2 astsubayın Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.