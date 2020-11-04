Balıkesir Valisi: Covid-19 vakalarında 3 kat artış var

Bandırma Gazeteciler Cemiyetini (BGC) ziyaret eden Şıldak, burada yaptığı konuşmada, şehirdeki Covid-19 vakalarında artış yaşandığını belirtti.
Şıldak, hasta sayısı, yatan hasta ve yoğun bakım hasta sayısının arttığını söyleyerek, "Kırsal mahallelerde hızlı bir artış görüyoruz. Mesafe kuralını daha sık uygulamak zorundayız. Maske konusunda ciddi bir aşama kat ettik. Ancak mesafe tedbirleri noktasında aynı şeyi söyleyemiyoruz. Ev ziyaretleri, komşu, akraba ziyaretlerinin artık yapılmamasını öneriyoruz. Hareketliliği, teması azaltmamız lazım" dedi.
Şıldak, "Son bir haftada, Covid-19 vakalarında 3 kat artış var ve 65 yaş üstünde yoğun bakıma yatış sayılarında ani bir sıçrama var. Hayatını kaybedenlerin sayısı da yükseliyor. Paniğe kapılmayalım ama önlemlere de eksiksiz uymak zorunda olduğumuzu unutmayalım" açıklamasını yaptı.