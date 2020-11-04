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Koronavirüs

Balıkesir Valisi: Covid-19 vakalarında 3 kat artış var

04 Kasım 2020 22:20

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Son bir haftada, Covid-19 vakalarında 3 kat artış var ve 65 yaş üstünde yoğun bakıma yatış sayılarında ani bir sıçrama var. Hayatını kaybedenlerin sayısı da yükseliyor" dedi.

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