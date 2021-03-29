Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 21 kişi gözaltına alındı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 15-16 Temmuz 2016'da "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Anayasa'yı ihlal" suçlarıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından, Balıkesir merkezli 11 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda Antalya, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Hatay, İzmir, Kars, Kütahya, Mersin ve Şanlıurfa'da 21 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında 9 albaydan 2'sinin görevde olduğu, 1'inin ihraç edildiği, 6'sının ise emekli olduğu öğrenildi. Diğer şüpheliler arasında ise birisi ihraç 2 yüzbaşı, sözleşmesi feshedilmiş bir üsteğmen, bir emekli astsubay ve 9 uzman çavuşun bulunduğu bildirildi.