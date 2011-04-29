-BALIKESİR KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimine ilişkin kesin aday listeleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kesin aday listelerine göre Balıkesir'in milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1.Ahmet Edip Uğur 2.Mehmet Cemal Öztaylan 3.Tülay Babuşçu 4.Ali Aydınlıoğlu 5.Mehmet Akif Okur 6.Emin Mehmet Karatan 7.Ekrem Yavaş 8.Hilal Demirözer DEMOKRAT PARTİ 1.İlhan Erdinç 2.Ata Selçuk 3.Elif Zeynep Eken 4.Mehmet Efe 5.Ali Rıza Deniz 6.Mehmet Bakir Arslan 7.Sabir Arslan 8.Halil İbrahim Akkoca CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1.Namık Havutça 2.Ayşe Nedret Akova 3.Haluk Ahmet Gümüş 4.Ahmet Akın 5.Hasan İşgüzar 6.Hüsnü Erol 7.İrfan Barış 8.Ömür Mustafa Boyuer EMEK PARTİSİ 1.Zeynep Henza Çalışkan 2.Ayten Çetin 3.Rıfat Ada 4.Cemil Tosunoğlu 5.Ferhat Gürkan 6.Zeynel Altan 7.Yetiş Yılmaz Şentürk 8.Elif Özer MİLLET PARTİSİ 1.Ahmet Yakaner 2.Meral Atlıakın 3.Eyüp Baş 4.Ergün Yıldırım 5.Mehmet Bircan 6.İsmail Şen 7.Serdar Matışlı 8.Bekir Sezer LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1.Ahmet Doğru 2.Gökhan Takım 3.Aydın Ulaşan 4.Ahmet Denizeri 5.Onur Öz 6.Murad Tayoğlu 7.Halil İhsan Çakır 8.İbrahim Derli SAADET PARTİSİ 1.Bayram Ali Ayyıldız 2.Murat Sali 3.Ömer Taşkın 4.Abdullah Özlen 5.Lütfi Çelik 6.Mehmet Filiz 7.Zülfer Erol 8.Ahmet Pınar HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1.Aysel Kökener 2.Çağlayan Yaşar 3.Esra Öztürkler 4.Hüseyin Uçar 5.Emrah Eruysal 6.Kazım Aka 7.Mehmet Gökhan Erten 8.Mehmet İlem HALKIN SESİ PARTİSİ 1.Cengiz Yücel Özek 2.Nevzat Kulaoğlu 3.Necdet Debre 4.Tanju Akçe 5.Şükran Karaboğa 6.Hakan Demirtaş 7.Nejla Caner 8.Faruk Kulaksızoğlu MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1.Ahmet Duran Bulut 2.Rafet Çetinel 3.Ahmet Keskin 4.Ruşen Aşkın Akçay 5.Kemal Girgin 6.Zakir Yılmaz 7.Yılmaz Uçak 8.Uğur Söğüt DOĞRU YOL PARTİSİ 1.Eser Özaçıkgöz 2.Cem Erdeveciler 3.Mustafa Yalazı 4.Adem Dimici 5.Murat Aksakal 6.Burçak Çolak 7.Şahin Erbay 8.Murat Deringöl TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1.Selami Kıymaç 2.Mustafa Yalazı 3.Yılmaz Altıntaş 4.Hasan Atilla 5.Selim Sarıcan 6.Bülent Acar 7.Münür Çalışkan 8.Nurten Kuşatan MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1.Samet Ömer Oyal 2.Volkan Orhan Kutun 3.Sibel Türkoğlu 4.Ziya Önçırak 5.Serkan Tavşan 6.Hatice Gürsal 7.Naciye Çelik 8.Mahigül Yılmaz BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1.Zekai Çakır 2.Barış Aybaşlı 3.Hüseyin Karagöz 4.Zeki Akın 5.Şeref Kafa 6.İsmail Şılmaz 7.Cemalettin Ateş 8.Ahmet Duman DEMOKRATİK SOL PARTİ 1.Ahmet Aydoğdu 2.Ümit Ayhan 3.Metin Özyurt 4.Muharrem Yavuz 5.Süleyman Palalı 6.Ali Bozdak 7.İsmail Çalışkan 8.Hüseyin Kadıoğlu BAĞIMSIZ -Turan Cengiz -Kartal Cemil Demir -Serap Yeşiltuna -BARTIN KESİN ADAY LİSTELERİ- Kesin aday listelerine göre, Bartın'ın milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Yılmaz Tunç 2- Seyfettin Kalay DEMOKRAT PARTİ 1- Siyami Saraç 2- Hasan Ergin CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Muhammet Rıza Yalçınkaya 2- Meliha Okutay EMEK PARTİSİ 1- Selvi Kılınçaslan 2- Zeynep Özkan MİLLET PARTİSİ 1- Mehmet Gümüşkaynak 2- Tülin Emrullah LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1- Hüseyin Yelki 2- Remzi Kanbur SAADET PARTİSİ 1- Mucahit Abdullah Mekeç 2- Ömer Keleş HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1- Ertan Çolakoğlu 2- Yılmaz Öztürk HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Harun Gündoğan 2- Haydar Kenan Parlatır MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Sezai Bilgin 2- Avni Kabasakal DOĞRU YOL PARTİSİ 1- Ceyhun Aydın 2- Onur An TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Hande Polat 2- Leyla Ezel Demirci MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Cevdet Aldağ 2- Murat Karataş BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Ahmet Yalçın 2- Murat Gülmez DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Fahri Güler 2- Yılmaz Gemici