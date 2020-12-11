Balıkesir'de barajlar dolsun diye 60 kurban kesildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Çaygören Barajı'nın dolması için yağmur duası edilip, kurban kesildi. Yağışların olması ve barajın dolması temennisinde bulunan Çaygören Muhtarı Birol Keskin , "Bu seviyeyi 2000'li yıllarda gördük. İnşallah yağan yağmurlarla dolar diye umut ediyoruz" dedi.

Sındırgı ilçesindeki 150 milyon metreküp kapasiteli Çaygören Barajı’nda yaklaşık 10 milyon metreküp su kaldı.

Barajdaki su seviyesinin yüzde 10'un altına düşmesi nedeniyle, yağmur duasına çıkıldı.

Sındırgı Belediyesi ve İlçe Müftülüğü öncülüğünde bir hafta öncesinden planlanan yağmur duası ve kurban kesimine kırsal mahallelerden vatandaşlarda katıldı. İlçe genelinde vatandaşlar tarafından okunan 90 hatim toplanırken kırsal mahallelerde kesilen kurbanlarda dahil olmak üzere 60 kurban kesildi.

Kesilen kurbanlar pandemi dolayısı ile işlerini kaybeden ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara pay edildi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, İlçe Müftüsü Sedat Çakar, imamlar, Çaygören Mahalle Muhtarı Birol Keskin, mahalle sakinleri katılımı ile pandemi kuralları göz önünde bulundurularak Çaygören Barajı kenarında Kur’an-ı Kerim okundu, kurban kesildi ve yağmur duası yapıldı. (DHA)