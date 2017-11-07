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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne Zekai Kafaoğlu aday gösterildi 

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de Ahmet Edip Uğur'un istifası ile boşalan Büyükşehir Belediye Baknkanlığına, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu aday gösterildi

07 Kasım 2017 02:17

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'de Ahmet Edip Uğur\'un istifası ile boşalan Büyükşehir Belediye Baknkanlığına, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu aday gösterildi.
Balıkesir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur\'un istifa etmesinin ardından, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterildi. Yerel Yönetimerden Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya\'nın nezaretinde, geçtiğimiz cuma günü Balıkesir Öğretmenevi\'nde yapılan temayül yoklamasında, Kafaoğlu\'nun ilk sırada olduğu belirtilmişti. Temayül yoklamasının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ile belediye başkanları Ankara\'ya çağrılmıştı. Ankara\'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmenin ardından Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu başkanlığa aday gösterildi. 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun istifa eden başkanların yerine CHP\'nin aday göstermeyeceğini açıklaması, Milliyetçi Hareket Partisi\'nin az sayıda meclis üyesi olması nedeniyle Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na tek aday olarak girecek. 57 AK Parti, 27 CHP,  6 MHP ve 4 bağımsız üye, yarın büyükşehir belediye başkanını belirleyecek. 

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