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Yaşam

Balıkesir-Bursa karayolunda kar esareti; 600 araç yolda kaldı

Kar yağışının ardından 12. saatte Bursa istikametine trafik kontrollü şekilde açıldı

16 Şubat 2021 17:22

Balıkesir-Bursa karayolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Yoldaki araç kuyruğu 25 kilometreye ulaştı. Ekiplerin yol açma çalışması sürüyor. Ciddi bir sıkıntı olmadığını belirten Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Toplam 9 kilometre karla kaplı alanda yaklaşık 600 araç bekliyor. Bin 800 araç da bu noktaların dışındaki alanlarda bekletiliyor. Tipi devam ettiği için yol açılsa da kısa bir süre sonra yine kapanıyor. Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz" dedi. Yoğun kar yağışının ardından 12. saatte Bursa istikametine trafik kontrollü şekilde açıldı.

Balıkesir-Bursa karayolu kar sebebiyle trafiğe kapandı. Balıkesir Valiliği koordinasyonundaki ekipler, yaklaşık 16 saattir trafiğe kapalı olan yolunun açılması için çalışmalarına devam ediyor.

"Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz"

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