Balıkesir-Bursa karayolunda kar esareti; 600 araç yolda kaldı

Balıkesir-Bursa karayolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Yoldaki araç kuyruğu 25 kilometreye ulaştı. Ekiplerin yol açma çalışması sürüyor. Ciddi bir sıkıntı olmadığını belirten Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Toplam 9 kilometre karla kaplı alanda yaklaşık 600 araç bekliyor. Bin 800 araç da bu noktaların dışındaki alanlarda bekletiliyor. Tipi devam ettiği için yol açılsa da kısa bir süre sonra yine kapanıyor. Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz" dedi. Yoğun kar yağışının ardından 12. saatte Bursa istikametine trafik kontrollü şekilde açıldı.

Balıkesir-Bursa karayolu kar sebebiyle trafiğe kapandı. Balıkesir Valiliği koordinasyonundaki ekipler, yaklaşık 16 saattir trafiğe kapalı olan yolunun açılması için çalışmalarına devam ediyor.

İlerlemekte zorlanan ve kayan araçlar nedeniyle yolda uzun kuyruklar oluştu. Araç kuyruğu 25 kilometreye ulaştı. Kamyon ve TIR'ların geçişine de izin verilmiyor.

Yolda kalan vatandaşlara kumanya dağıtıldı

Ekipler, yoğun yağışın yanı sıra araçların kayması sonucu trafiğe kapanan yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Susurluk Kaymakamlığı, Değirmenboğazı mevkisinde yolun açılmasını bekleyen araçlardaki vatandaşlara kumanya dağıttı.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yolun en kısa sürede trafiğe açılması için bütün imkanlar kullanılmaktadır. Kara yolunun tamamen trafiğe açılması sağlanıncaya kadar vatandaşlarımızın belirtilen güzergahı kullanmamalarını istirham ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, dün akşam saatlerinden itibaren kapalı olan Balıkesir-Susurluk kara yolunda çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Şıldak, yaptığı açıklamada, Balıkesir-Susurluk arasındaki kara yolunun her iki yönde dört ayrı noktasında kapanan yerler olduğunu söyledi. Çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Şıldak, şöyle konuştu:

"Toplam 9 kilometre karla kaplı alanda yaklaşık 600 araç bekliyor. Bin 800 araç da bu noktaların dışındaki alanlarda bekletiliyor. AFAD, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, jandarma, emniyet ve diğer kurumlarımızın desteğiyle oluşturulan ekiplerimizce vatandaşlara sıcak çorba ve yiyecek ikram ediliyor. Acil ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ekipler orada hemen cevap veriyor. Şu an için ciddi bir sıkıntı yok. Tipi devam ettiği için yol açılsa da kısa bir süre sonra yine kapanıyor. Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz."