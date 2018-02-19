T24 LogoT24 Logo
Spor

Balıkesir Belediyespor Gaziantepspor engelini farklı geçti: 95-75

19 Şubat 2018 12:53

 

 

BALIKESİR, (DHA)-BÜYÜKŞEHİR Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, Gazişehir Gaziantep engelini farklı geçerek ligin ikinci yarısında ikide iki yaptı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper liginde mücadele eden Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, Alparslan Türkeş Spor Salonu\'nda karşılaştığı Gazişehir Gaziantepspor engelini 95-75 gibi farklı bir skorla geçerek ligin ikinci yarısındaki çıkışını sürdürdü. Maça iyi başlayan Belediyespor, ilk periyodu 23-16 ile geçti. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren takım, ilk yarıyı 49-35 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısına rakip Gaziantep daha iyi başladı. Üçüncü periyod 21-21 eşitlikle tamamlandı. Büyükşehir Belediyespor, dördüncü periyodda 70-56 öne geçti ve üstünlüğü ele geçiren Büyükşehir maçtan 95-75 galip ayrılmayı başardı. Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ligin ikinci yarısında deplasmanda TSK galibiyetinin ardından Gaziantep galibiyeti ile ligde ilk 4 şansını arttırdı.

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Belediyespor Tekerlekli Sandalye BasketbolGazişehir GaziantepTekerlekli Sandalye Basketbol SüperBüyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye BasketbolAlparslan Türkeş Spor SalonuGazişehir GaziantepsporMaçaBelediyesporMaçın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24