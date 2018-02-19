Balıkesir Belediyespor Gaziantepspor engelini farklı geçti: 95-75

BALIKESİR, (DHA)-BÜYÜKŞEHİR Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, Gazişehir Gaziantep engelini farklı geçerek ligin ikinci yarısında ikide iki yaptı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper liginde mücadele eden Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, Alparslan Türkeş Spor Salonu\'nda karşılaştığı Gazişehir Gaziantepspor engelini 95-75 gibi farklı bir skorla geçerek ligin ikinci yarısındaki çıkışını sürdürdü. Maça iyi başlayan Belediyespor, ilk periyodu 23-16 ile geçti. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren takım, ilk yarıyı 49-35 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısına rakip Gaziantep daha iyi başladı. Üçüncü periyod 21-21 eşitlikle tamamlandı. Büyükşehir Belediyespor, dördüncü periyodda 70-56 öne geçti ve üstünlüğü ele geçiren Büyükşehir maçtan 95-75 galip ayrılmayı başardı. Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ligin ikinci yarısında deplasmanda TSK galibiyetinin ardından Gaziantep galibiyeti ile ligde ilk 4 şansını arttırdı.

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