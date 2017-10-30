Balıkesir Belediye Başkanı Uğur, görevinden ve AK Parti'den istifa etti (1)

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti\'li Edip Uğur, düzenlediği basın toplantısında, görevinden ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasını istediği belediye başkanlarından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur, bugün saat 17.00\'de kongre merkezinde basın toplantısı düzenleyerek, görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Uğur, \"İcraatlarımı anlatmayacağım. Üzgünüm, kırgınım ama huzurluyum. Benim artık AK Parti\'de görev yapma olasılığım kalmadı. Hem partiden hem Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum\" dedi.

Uğur\'un istifasını açıklarken, duygulanıp gözyaşlarını tutamadığı görüldü.



FOTOĞRAFLI