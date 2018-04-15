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BALIKÇILARIN OLTASINA ÇOCUK CESEDİ TAKILDI

Murat SOLAK-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,(DHA) Arnavutköy Sazlıbosna Barajı'nda, balıkçıların oltasına takılan büyük bez parçasına sarılı 5 yaşlarında kız çocuğuna ait ceset bulundu

15 Nisan 2018 22:30

Murat SOLAK-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,(DHA)
Arnavutköy Sazlıbosna Barajı\'nda, balıkçıların oltasına takılan büyük bez parçasına sarılı 5 yaşlarında kız çocuğuna ait ceset bulundu. 
Olay, saat 04.30 sıralarında Sazlıbosna barajında meydana geldi. Balık tutmak için göle gelen balıkçılar, oltalarına bez parçası takıldığını fark etti. Sarılı haldeki bezi olta ile kıyıya çeken balıkçılar, bezi açtıklarında ceset ile karşılaştı. Balıkçılar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, su içindeki cesedi çıkartarak inceleme yaptı. Ekipler, yaptıkları incelemede beze sarılmış haldeki cesedin 5 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kız çocuğuna ait olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından 5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi, cenaze aracına konularak kimlik tespiti için Arnavutköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Polis ekiplerin çalışmaları
-Cesedin cenaze aracına konulması
-Genel ve detaylar 
 

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