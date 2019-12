Balıkçılardan 'Vira bismillah'

Balık avı yasağının kalkması ile İstanbul’daki 1900 balıkçı 1 Eylülde "Vira Bismillah" diyerek denize açılacak.

İstanbul Balık Müstahsilleri Derneği Başkanı Ahmet Menekşe, balık avı yasağının 1 Eylülde kalkacağını hatırlattı. Yasağın kalkmasının ardından ülke genelinde 21 bin, İstanbul’da ise bin 900 balıkçının, balık avı sezonunun ilk seferine çıkacağını anlatan Menekşe, balıkçı

teknelerinin büyük bir bölümünün, Tuzla tersanelerinde yaşanan olaylardan dolayı

bakımını yaptıramadığını dile getirdi.

Ahmet Menekşe, balıkçı gırgırlarının yanaştığı limanların yetmediğini, altyapılarının da yetersiz olduğunu ifade ederek, "Balıkçılık sektörü, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Müsteşarlığındaki bir birimde toplanmalı. Çünkü, balıkçılık sektörü Türkiye’nin görünmeyen lokomotiflerinden biri" dedi.

Savaş gemilerinin Karadeniz’e geçiş yaptığını hatırlatan Menekşe, "Bu durum balığı da, balıkçılığı da etkiler. Çünkü kendi sularımızda 50-100 mile kadar açılıp balık avlıyoruz. Bu tedirginlik oldukça nasıl açılacağız, nereye kadar açılacağız? Savaş gemilerinin dolaştığı sahaların çevresinde avlanıyoruz. Balık fiyatları da bu durumdan etkilenecek. Balık, halka istediğimiz fiyatta gitmeyecek" diye konuştu.

Menekşe, bu mevsimde tüketilecek en güzel balığın palamut olduğunu, vatandaşın, sezonun ilk 15 gününde palamutun tanesini 5-7 YTL’ye, ekim ayında ise kilosunu 5 YTL’ye yiyebileceğini bildirdi.

Menekşe, Kumkapı’daki balık halinin yetersiz olduğununu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Balık halinde, balığı boşaltacak uygun yer bulamıyoruz. 50 gemiyi ve 50 kamyonu buraya sokmak sıkıntılı. Balık sezonunun açılmasıyla bu bölgede büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Bu nedenle yeni balık hali bir an evvel faaliyete geçmeli ve sektöre cevap verecek hale gelmelidir. Halka sağlıklı balık göndermek istiyoruz. Çünkü İstanbul Balık Hali’nden Türkiye’nin her noktasına balık gönderiyoruz."



"BALIK REKORU BEKLİYORUZ"



İstanbul Balık Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Uçan da, "Bu sezon balık rekoru bekliyoruz. Vatandaş, palamut, çinakop, hamsi ve istavriti bol bol tüketecek" dedi.

Özellikle, bu sezon palamutun çok olmasını beklediklerini ifade eden Uçan, şu görüşleri dile getirdi:

"Halkımıza ucuz balık yedirmek için mücadeleye devam edeceğiz. Yeni alınan bir karar var. Ben bu karara karşıyım. Hamsi ağı olan en büyük balıkçı gırgırı 900 kasa alabilecek. Bir balıkçımız bazen Marmara’da, bazen Karadeniz’de oluyor. Dengesiz bir balıkçılık olduğu için, ortaya bir limit konduğunda, o kadar kasa balık Türkiye’ye yetmez. Dolayısıyla balık daha pahalı olur. Geçen yıl Marmara Denizi’nde kaykay olayı yaşandı. Şu an için böyle bir tehlike görünmüyor, ancak aynı olay yaşanırsa değil balık tutmak ağlarımızı zor alırız."