Balıkçılara Suriye sınırı ihlali uyarısı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü su ürünleri kooperatiflerine sınır ihlali konusunda uyarı yazısının gönderdi.

İskenderun Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Celal Bilen, su ürünleri kooperatiflerinin Suriye sınırı ihlalleri konusunda uyarıldığını belirtti.

Balıkçıların sınır ihlali yapmadığını ifade eden Bilen, 'Su ürünleri kooperatiflerine gönderilen yazıda, Suriye makamlarınca balıkçılarımızın Suriye karasularını ihlal ettikleri yönünde iddiada bulunduklarının Dışişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği belirtiliyor.' dedi.

Celal Bilen açıklamalarına “Uyarı yazısında 'Son dönemde bölgede yaşanan olaylar ve ülkemizin durumu dikkate alınarak, bu konuda her zamankinden daha dikkatli olunması gerekmektedir. Bu nedenle bölgede balıkçılık faaliyetinde bulunan balıkçılarımızın uyarılması, ülkemizi güç durumda bırakacak ihlallerden kaçınılması konusunda üyelerin bilgilendirilmesini önemle rica ederim' ifadeleri yer alıyor.” şeklinde devam etti.