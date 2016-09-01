Balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

15 Nisan'da denizde başlayan balık av yasağı 1 Eylül itibariyle sona erdi. Hazırlıklarını tamamlayan balıkçı esnafı avlanmak için denize açılırken, bazı bölgelerde ise hava muhalefeti avlanmaya engel oldu. Rize’de deniz av sezonu silah sesleri altında balıkçı teknelerinin denize açılması ile başladı.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Rize’de balıkçı tekneleri av yasağının kaktığı 1 Eylül’ün ilk dakikalarından itibaren denize açıldılar. Teknelerdeki hazırlıklar av yasağının katlığı ana kadar devam etti. Balıkçılar, bu yıl denizde palamutun bol olmasını beklediklerini belirttiler. Rize Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Barış Zaman ise yaptığı açıklamada, “Denizde ki canlılığa bakılırsa bu yıl önceki yıllara oranla çok daha fazla bir balık olacak. Umarım bu şekilde devam eder. Hem biz emeğimizin karşılığını alırız. Hem de halkımız son derece sağlıklı olan bu besin kaynağını ucuza tüketmiş olurlar.”dedi. Tekneler Rize’de geleneksel bir şekilde tabancalarla havaya ateş açılarak uğurlandı.

15 Nisan'da başlayan balık av yasağı ile inzivaya çekilen balıkçılar yırtılan ağlarını onarıp teknelerine bakım yaparak av yasağının kalkması ile 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Marmara Denizi'ne şiddetli rüzgara rağmen gece yarısı itibarı ile balıkçı tekneleri ve gırgırların sesi yankılanmaya başladı. Marmara'da yakalanan ilk balık hamsi olurken, balıkçılar yeni sezondan ümitli olduklarını söyledi.

15 Nisan'da başlayan balık av yasağı 31 Ağustos gece yarısı sona erdi. Balıkçılar hazırlıklarını tamamlayarak 'Vira Bismillah' deyip denize açıldı. Çanakkale ve Karadeniz'de şiddetli rüzgar nedeni ile bir çok balıkçı teknesi denize açılamazken, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balıkçılar şiddetli rüzgar eşliğinde dümenlerinin başına geçti. Marmara'nın ilk balık sürüsü 'Karabomba' adı ile bilinen balıkçı teknesine rastgeldi. Balıkçılar ağlarına takılan yaklaşık bir buçuk ton hamsiyi güverteye çekti. Böylelikle balık sezonunun ilk yakalanan balığı hamsi olurken, şiddetli rüzgar avın ilk günü balıkçılara zor anlar yaşattı. Balıkçı Hasan Aydın, "Belki de Türkiye'nin ilk hamsisini biz yakaladık. Saat henüz gece yarısını yeni geçti, balık sürüsü bize denk geldi. Bir buçuk ton civarında balığı güverteye çektik. İnşallah bu sezon güzel çekecek" dedi.

Teknenin sahibi Yücel Kocabıyık ise sezonunun ilk balığını yakaladıklarını söyledi. Yasak bitiminde ağ atmaalrı sonucu balığın hemen yakalandığını söyleyen Kocabıyık, balık sezonundan ümitli olduğunu söyledi.

Geçen yılın rekoru hamside

Öte yandan Türkiye'de 2014 yılında 537 bin ton su ürünü tüketimi yapılırken bu rakam 2015 yılında 672 bin tona yükseldi. 2015 yılında balıkçıların ağlarına 193 bin ton hamsi düşerken, hamsiyi sardalya, istavrit, mezgit, palamut ve lüfer izledi. Çiftlik balığında ise en çok talep gören alabalık oldu.