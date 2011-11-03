Balıkçılar boğazda 'santim' eylemi yaptı



T24 - Sarıyer’den hareket eden balıkçılar, balık avına getirilen boy sınırlamasına tepki göstermek için yaklaşık 200 tekne ile İstanbul Boğazı’nda eylem yaparken Zonguldak'ta bir balıkçı denizden yaklaşık 10 ton hamsi çekti.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, balıkçılar avlanma limitlerinde yapılan değişiklikleri ve küçük balıkların avlanmasına getirilen sınırlandırmayı teknelerine astıkları “başbakan balıkçıya sahip çık”, “yanlış ölçtünüz”, "lüferime dokunma, 1 milyon balıkçı mağdur”, “Bizimkinin santimi belli" yazılı pankartlarla protesto etti.



Balıkçıların eylem sırasında teknelerinden mehter marşı çalmaları dikkat çekti.



Balık avcılığında yapılan değişiklikle avlanma limiti lüfer için 14 santimetreden 20 santimetreye, lagos ve orfoz balıkları için 30 santimetreden 45 santimetreye çıkarılmıştı.



Bilinçsiz balık avcılığına dikkat çekmek için başlatılan “Seninki kaç santim” kampanyası da kamuoyunda büyük ses getirmişti.





Denizden 10 ton hamsi çıktı



Bu arada Zonguldak'ta, bir gecede 10 tona yakın hamsi avlayan balıkçının tekneden 6 kilosunu 5 liradan sattığı hamsiye halk yoğun ilgi gösterdi.





20 tayfası ile dün gece Kilimli Beldesi açıklarında ava çıkan ’İsmail Serter’ adlı balıkçı teknesi, sabaha karşı 10 tona yakın hamsi ile Zonguldak Limanı’na döndü. Teknenin sahibi 7 yıllık balıkçı 43 yaşındaki Ahmet Küçük, balıkları 6 kiloluk torbalar halinde satışa çıkardı.



Ucuz hamsi satıldığını duyanlar, limana akın etti. Vatandaşlar, teknede kovalarla torbalara doldurulan hamsiden alabilmek için sıraya girdi. Torbası 5 liradan satılan hamsi, bayram öncesi halkın yüzünü güldürdü. Bazı vatandaşlar 6-7 torba hamsi birden alırken, bazılarının da kasalarla alması dikkat çekti. Teknedeki hamsinin 4 tonu, 2 saatte satıldı.



Balıkçı Ahmet Küçük, Karadeniz’de hamsi bolluğu yaşandığını söyledi. Dün kilosu 5 lira olan hamsiyi, bugün neredeyse bir ekmek parasına sattıklarını belirten Ahmet Küçük, "Hamsi bol olunca, vatandaşa da ucuz satıyoruz. Halk ucuz balık almaktan, biz de satmaktan memnunuz. 4 ton hamsi 2 saatte tüketildi. Birkaç saat sonra tamamının satılacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde istavrit de tezgahlarda bol olacak" dedi.









