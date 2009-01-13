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Balıkçıda kaçamak

Aralarında aşk dedikoduları çıkan Tardu Flordun ile Canan Ergüder, gözlerden uzak bir balıkçıda buluştu.

13 Ocak 2009 02:00

Binbir Gece" dizisinde rol gereği kaçamak yaşayan Tardu Flordun ile Canan Ergüder, set dışında da görüşmeye başladı. İki hafta önce aralarında aşk dedikoduları çıkan ikili, önceki gün gözlerden uzak bir balıkçıda buluştu. 

“Binbir Gece”nin setinde bir aşk daha

Maçka'da buluştular

"Binbir Gece" dizisinin setinde yeni bir aşk doğuyor. Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'ten sonra, Tardu Flordun ile Canan Ergüder arasında da sıcak rüzgarlar esmeye başladı. Son dönemlerde sık sık set dışında görüşen, bu nedenle adları aşk dedikodularına karışan, ancak ısrarla bu iddiaları reddeden ikili, önceki gün de baş başa yemekteydi.

Görülme korkusu sardı

İki oyuncu, Maçka'da, Türk Kalp Vakfı yakınlarındaki Fulya Balıkçısı'nda görüldü. Küçük ve gözlerden uzak bu mekanda yemek yiyen ikilinin tedirginliği her hallerinden belliydi. Özellikle Ergüder'in çevreye endişeli bakışlar atması, diğer müşterilerin gözünden kaçmadı. Birkaç hafta önce dizide rol gereği kaçamak yaşayan ikili arasında başlayan bu yakınlaşmanın nereye varacağı şimdilik merak konusu.

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