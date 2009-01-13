Balıkçıda kaçamak

"Binbir Gece" dizisinin setinde yeni bir aşk doğuyor. Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'ten sonra, Tardu Flordun ile Canan Ergüder arasında da sıcak rüzgarlar esmeye başladı. Son dönemlerde sık sık set dışında görüşen, bu nedenle adları aşk dedikodularına karışan, ancak ısrarla bu iddiaları reddeden ikili, önceki gün de baş başa yemekteydi.İki oyuncu, Maçka'da, Türk Kalp Vakfı yakınlarındaki Fulya Balıkçısı'nda görüldü. Küçük ve gözlerden uzak bu mekanda yemek yiyen ikilinin tedirginliği her hallerinden belliydi. Özellikle Ergüder'in çevreye endişeli bakışlar atması, diğer müşterilerin gözünden kaçmadı. Birkaç hafta önce dizide rol gereği kaçamak yaşayan ikili arasında başlayan bu yakınlaşmanın nereye varacağı şimdilik merak konusu.