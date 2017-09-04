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Balıkçı tezgahlarında uskumru bolluğu

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- AV yasağının bitmesinin ardından "Vira Bismillah" diyerek denizlere açılan balıkçıların yüzünü uskumru güldürdü

04 Eylül 2017 15:41

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- AV yasağının bitmesinin ardından \"Vira Bismillah\" diyerek denizlere açılan balıkçıların yüzünü uskumru güldürdü. Tezgahlarda kilosu 20 liradan satılan uskumruyu, 10 liradan satılan istavrit takip ediyor. 
Av yasağının 1 Eylül\'de sona ermesinin ardından araya giren Kurban Bayramı nedeniyle denize dün gece ağ atan balıkçılar yakaladıkları balıklar tezgahlarda yerini almaya başladı. Balık fiyatlarının geçen yıla oranla farkı olmadığı gözlenirken, son yıllarda  sezonu erken kapatıp denizden az çıkmasıyla bilinen yerli uskumrunun bolluğu dikkat çekiyor.
Edirne\'de Balıkpazarı Caddesi\'nde Yunanistan, Bulgaristanlıların da ziyaret edip alışveriş yapmasından dolayı uluslararası olma özelliğini taşıyan balıkçı tezgahlarında levrek 30-35 liradan, çupra 30, mercan 12, mezgit  13, kolyos 12, yerli uskumru 20 lira, istavrit ise 10 liradan satışa çıktı. Balıkçı Yaşar Yasem, tezgahlara düşen balık fiyatların geçen yıla göre aynı olduğunu belirterek, denizlerde az çıkan uskumru balığının bu yıl çok olması sevindirici olduğunu söyledi. Vatandaşın uskumru ile birbirine çok benzeyen kolyos balığını karıştırmaması konusunda uyarıda bulunan Yaşar Yasem, \"Bazı balıkçılar bir birine çok benzeyen uskumru ile kolyos balığını karıştırıp satıyor. Boyu ve şekli aynı olan kolyos balığını uskumru ile birbirinden ayıran en büyük özelliği uskumru balığının gözlerinin daha küçük olması. Rengi aynı olduğu için ayırmak zor gözükse de dikkat edildiğinde  kalın çizgili olan uskumruyu rahatlıkla kolyos balığından ayırt edebilir\" dedi.

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