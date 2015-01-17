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Balıkçı teknesinden 140 Suriyeli göçmen çıktı

İtalya'ya gitmeye çalışan 140 Suriyeli göçmen Mersin'de yakalandı

17 Ocak 2015 16:55

Mersin’in Erdemli İlçesi’nde İtalya’ya gitmek için balıkçı teknesiyle denize açılan 140 Suriyeli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

DHA'da yer alan habere göre, Erdemli İlçesi’nden bir balıkçı teknesinin göçmenlerle birlikte denize açıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ile birlikte operasyon düzenledi. Erdemli’nin 5 mil açığında 10 metrelik eski ve çok yıpranmış bir balıkçı teknesi ile İtalya’ya gitmek üzere yola çıkan 140 Suriyeli, Erdemli Kumkuyu Yat Limanı’na getirildi. Aralarında çocuk ve bayanların da bulunduğu Suriyeliler işlemlerin ardından Mersin Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne gönderildiler.     

Suriyelileri yurt dışına çıkartmak istediği belirlenen tekne kaptanı H.K. gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

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