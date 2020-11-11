Balıkçı teknesi, Yunanistan bayraklı bir tankerle çarpıştı: Kaybolan 5 balıkçıdan 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı

Adana’nın Karataş ilçesinde gece saatlerinde denize açılan 'Polatbey' isimli balıkçı teknesi, Yunanistan bayraklı bir tankerle çarpışması sonucu alabora oldu. Teknedeki 5 balıkçı için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. İlerleyen saatlerde Adana Valiliği'nden yapılan açıklama, Türk bayraklı balıkçı teknesindeki 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldığını bildirildi.

Kente bağlı sahil ilçelerinden Karataş'ta gece saatlerinde denize açılan balıkçılarla bir süre sonra iletişim koptu. Denizdeki diğer balıkçılar, açık denizde tekneyi alabora olmuş halde buldu. Teknenin, gemiyle çarpışması sonucu alabora olduğu iddia edildi.

Karataş Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri, alabora olmuş tekneye çıkarak balıkçılara ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.