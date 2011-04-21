-BALIKÇI TEKNESİ ALABORA OLDU: 1 ÖLÜ, 2 YARALI ERDEK (A.A) - 20.04.2011 - Balıkesir'in Erdek ilçesi Ocaklar beldesi açıklarında, bir balıkçı teknesinin fırtına yüzünden alabora olması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. A.A muhabirinin, Erdek Kaymakamı İsmail Kaygısız'dan aldığı bilgiye göre, Ocaklar beldesinde balıkçılar Mustafa Gül (24), Uğur Eriş (21) ve Ahmet Çimdik (23), ''Azılı Reis'' isimli balıkçı teknesi ile akşam saatlerinde balık avına çıktı. Teknenin fırtınaya yakalanması üzerine Mustafa Gül, cep telefonu ile arkadaşlarını ve Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen ekipler, alabora olan tekneyi ve balıkçıları 1 mil açıkta buldu. Ekipler ve vatandaşlar, yüzerek sahile ulaşmaya çalışan ve donma tehlikesi geçiren 3 balıkçıyı sudan çıkarttılar. Bu sırada balıkçıların arkadaşları da suya atlayarak ekiplere yardım etti. Arkadaşlarını bir an önce sudan çıkarmak isteyen Şafak Eker de soğuğun etkisiyle kendinden geçti. Soğuktan etkilenen 3 balıkçı ile Eker, Sahil Güvenlik botunda yapılan ilk müdahalenin ardından kıyıya çıkarıldılar. Gül, Eriş ve Eker, Bandırma Devlet Hastanesine, Çimdik ise Erdek Ayla Umay Sağlık Ocağına kaldırıldı. Mustafa Gül, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, 3 yaralının tedavisi ise sürüyor.