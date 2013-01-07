Balıkçı: Öcalan'a göre savaş bitti, PKK yıl sonunda silah bırakabilir

PKK'nın 12 Eylül 2010 öncesi ateşkes ilan etmesinde arabuluculuğuyla bilinen ve Türkiye'nin "Balıkçı" olarak tanıdığı İlhami Işık, İmralı'yla yürütülen görüşmeler için "Üzerinde uzlaşılan yol haritasında bir sorun çıkmazsa PKK 2013 sonunda silahları ebediyen susturmuş olabilir" dedi.

İlhami Işık, Yeni Şafak gazetesinden Murat Aksoy'a konuştu.

Işık yaşanan süreci "geç gelen bahar" olarak tanımlayarak, "Birbirinden değerli 5 isimden oluşan ekip, sorunun çözülmesi ve silahların ebediyen susması için çok büyük çaba harcıyor. Kürt sorununun şiddetin arındırılması konusunda yapılan çalışmalara bakıldığında bugünleri özel kılan, içinde olduğumuz sürecin geçmişteki deneyimlerden daha nitelikli ve hazırlıklı olunduğudur. Hiçbir dönem barış arayışı bu kadar değerli olmadı. Tabii en önemlisi de siyasi irade bu sürecin arkasında" dedi.

"Irak'taki son gelişmeler, Maliki ile Barzani arasındaki gerilim son sürecin hızlanmasına yol açtı" diyen Işık, "Kuzey Irak'la Türkiye yakınlaştı. Daha önemlisi Ortadoğu'da Kürt-Türk tarihsel ittifakının zorunlu, mecburi hali ortaya çıktı. Türkiye burada tercihini Kürt sorununu çözme sürecini hızlandırarak gösterdi. Şu ana kadar terör ve PKK bu büyük oluşum önünde tek engel ve hızlanan süreç bu engelin ortadan kaldırılmasıdır. Bu engeli de ortadan kaldıracak tek isim de Öcalan'dır" diye konuştu.



'Öcalan savaşı kafasında bitirdi'



Abdullah Öcalan'ın kafasında savaşı bitirdiğini dile getiren Işık şöyle konuştu:

"Bir kere Öcalan kafasında savaşı, savaşın çözüm olduğu fikrini bitirmiş. Bunu paylaştı kanısındayım. İkincisi ise hedefin silah bırakma olduğunu, ilk adımın ise silahların susması olduğunu iletti. Ki Türk ve Akat'tan gelen açıklamalar bu yönde."



'Devlet ne kadar hızlı olursa süreç o kadar hızlanır'



Hükümetin yapacağı düzenlemelerle PKK'nın silah bırakma sürecinin hızlanabileceğine işaret eden Işık "2013'ün sonuna kadar silahlar bırakılmış olabilir. Tabii bunun koşulu demokratikleşmenin devam etmesi ve yasal düzenlemelerdir. Şu anda PKK ilan etmediği bir ateşkesi uyguluyor. İkinci adım baharla birlikte sınır dışına çekilmedir. Son aşama silah bırakmadır. 4. Yargı Paketi ne kadar demokratik düzenlemeler içerirse süreç o kadar hızlı olur. Tabii bu bir yıl içinde dağdaki PKK'lıların ne olacağına ilişkin bir düzenleme de gündeme gelecektir. Bu sürecin en büyük katkısı yeni anayasa çalışmalarına olacaktır" diye konuştu.