Balıkçı kurşunuyla yaralandı

Bir balıkçının, Bebek sahilinden attığı oltadaki kurşun, Boğaz turu yapan teknede yolculuk eden 5 yaşındaki Ahmet'in başına isabet etti.



Kanlar içinde yere yığılan çocuğun başında 6 cm'lik kesik oluştu, kafa travması geçirdi.



Olay 3 gün önce Bebek Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beykoz'dan akrabalarıyla birlikte Boğaz turu yapan tekneye binen Aygün ailesinin 5 yaşındaki çocukları Ahmet'in başına Bebek açıklarına geldiklerinde balıkçıların attığı oltanın kurşunu isabet etti. Küçük çocuk kanlar içinde yere yığılırken oltadan kopan kurşun tekneye düştü. Olayın ardından tekne hemen Bebek İskelesi'ne yanaştı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan küçük Ahmet'in başında yaklaşık 6 cm büyüklüğünde yarılma tespit edildi. Başına dikiş atılan küçük çocuk, kafa travması da tespit edilince 3 gündür hastanede tedavi görüyor.



Baba isyan etti



Olayı anlatan baba Ramazan Aygün, "Tur için tekne ile gezerken Bebek sahiline yakın noktada oğlum Ahmet diğer çocuklar ile beraber dışarıyı izliyordu. Bir anda bağırtı duydum. Döndüğümde oğlumun yerde kanlar içinde yattığını gördüm. Oğlumun düştüğü yerin yanında da misina ipi ve ucundaki kurşun vardı. O gün sahil olta ile balık tutan insanlar ile doluydu. Oğlum şimdi iyi ancak çok daha kötüsü olabilirdi" dedi.



Olta ile avlanan balıkçıların dikkatsizliğinden yakınan baba Ramazan Aygün, “Bu kişilere farklı bir yer ayrılmalı. Kaldırımı kullanan insanlar için de saçtıkları tehlikeliyi görüyorsunuz, denizdeki kişiler için bile tehlikeler. Bu kurşun çocuğun alnına isabet etseydi daha ağır sonuçlanabilirdi ama kafatasında esneme olduğu için çocuk bu yara ile kurtuldu" diye konuştu.



'Ben balık değilim’



Ahmet’i tedavi eden operatör Dr. İlker Abcı olay sonrası çocuğun kafasında 6 cm’lik kesilme olduğunu söyleyerek, “Hasta kafa travması geçirdi. Hayati tehlike arz eden bir durum atlattı. Kafa bölgesindeki iç kanama önlendi ve kafasına dikiş atıldı" şeklinde konuştu.



Olay sonrası ağladığını söyleyen küçük Ahmet balıkçılara seslenerek, “Ben balık değilim. Canım acıdı ağladım" ifadesini kullandı.

