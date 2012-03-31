Genç balıkçıların derdi balık değil evlilik

Balık sezonu 14 Nisan'da av yasağının başlamasıyla birlikte kapanacak. Karadeniz'den İstanbul'a balıkçılık için gelen gençlerin en büyük şikâyetlerinden biri ise para biriktirmelerine rağmen meslekleri yüzünden evlenemiyor olmaları.



Zaman'ın haberine göre, babalar, 8 aylık balık sezonu boyunca memleketlerinden ayrı kalan ve teknelerde hayatlarını geçiren genç balıkçılara kız vermek istemiyor. Balıkçıların sigortasız çalışıyor olmaları da evlilikleri önündeki bir diğer engel.

Yıllardır balıkçılıkla geçimini sağlayan 27 yaşındaki Uğur Şener isteyip de evlenemeyenlerden. Ordu'dan İstanbul'a gelen Şener, "Benim görüştüğüm ve evlenmeyi istediğim bir kız var. Ancak bu durumu kimseye açamıyorum. Kızın da gönlü var ancak ailesinin evlenmemize müsaade etmeyeceğini bildiğim için gidip isteyemiyorum. Düzenli bir hayatım ve sigortam yok çünkü." diyor.

İlkokul mezunu 30 yaşındaki Mehmet Ulu da işi yüzünden evlenememiş. Ulu, "Nişanlım, gurbette olduğum için nişanı attı. 8 ayda ancak bir hafta memlekete gidebiliyordum, o da 'seni bekleyemem' dedi ve ayrıldık. Eğitim durumum elvermediği için başka işte de çalışamıyorum." diye konuşuyor. Ulu, kendilerini üzen durumlardan bir diğerinin ise dışarı çıktıklarında insanların kendilerine karşı tavrı olduğunu söylüyor. Mehmet Ulu, "Dışarı çıkıp otobüse bindiğimizde ya da bir markete girdiğimizde insanlar bize balık koktuğumuz için adeta tiksinerek bakıyor. Bizim tuttuğumuz balıkları afiyetle yiyen insanlar, dışarıda bize ikinci sınıf adam muamelesi yapıyor." yorumunda bulunuyor.

Evli ve bir çocuk babası 46 yaşındaki Mustafa Mutlu ise 41 yaşında evlenebildiğini söylüyor. "4 yaşında bir kızım var ancak daha doğru dürüst göremedim onu." şeklinde konuşan Mutlu, eşinin bu durumdan çoğu zaman şikâyetçi olduğunu vurguluyor. Mutlu, balıkçılarda ortalama evlilik yaşının 30'u bulduğuna dikkat çekiyor ve ekliyor: "20 sene önce balıkçıya kız veriyorlardı. Ancak şimdi devir değişti. Balıkçıyım deyince kimse kız vermeye yanaşmıyor."

Lise mezunu 23 yaşındaki Murat Akbaş ise 5 kişilik bir ailenin tek erkek çocuğu. Akbaş, ailesinin geçimini de kendisinin üstlendiğini söylüyor. Akbaş, "Buradaki evli balıkçıların yüzde 80'i de kendi köylerinden evlidir. Bunun nedeni de tanıdık ve akrabaların da balıkçı olmaları ve halden anlamaları. Yoksa kimse 8 ay memlekette olmayan birine kız vermez." ifadelerini kullanıyor.



