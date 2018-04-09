T24 LogoT24 Logo
Gündem

Balıkçı, alacağını istediği öğretmen tarafından öldürüldü

Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde balıkçı Ertuğrul Öcalan (45), alacağı nedeniyle tartıştığı öğretmen M

09 Nisan 2018 16:22

Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR (Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Şereflikoçhisar ilçesinde balıkçı Ertuğrul Öcalan (45), alacağı nedeniyle tartıştığı öğretmen M.Y. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü, olaya müdahale etmeye çalışan 1 kişi de yaralandı. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, dün Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'nde meydana geldi. Şereflikoçhisar’da balıkçılık yapan Ertuğrul Öcalan, iddiaya göre, kendisine borcu olan Mehmetçik Ortaokulu’nda öğretmen M.Y.’den parasını istemek için evine gitti. Burada, Öcalan ile öğretmen arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.Y., üzerinde bulunan tabancayla Ertuğrul Öcalan’ın göğsüne 5 kez ateş etti. Öcalan, olay yerinde yaşamını yitirirken, M.Y.\'yi engellemeye çalışan M.Ç. de yaralandı. M.Ç., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından götürüldüğü Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi\'nde yapılan ilk tedavinin ardından Ankara Numune Hastanesi\'ne sevk edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.Y.\'yi gözaltına alıp, soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Zeynep GÖRGÜLÜŞEREFLİKOÇHİSAR AnkaraDHA ANKARAOlayMehmet Akif Ersoy MahallesiErtuğrulMehmetçik OrtaokulundaBuradaTartışmaDevlet HastanesiAnkara Numune HastanesiEmniyet MüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24