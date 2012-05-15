T24 LogoT24 Logo
Çevre

Balıkçı ağları Kastamonu'da 6 yunusu öldürdü!

Yunusların balıkçılar tarafından atılan ağlardan balık yemeye çalışırken öldüğünü iddia edildi

15 Mayıs 2012 13:24

 

Kastamonu'nun Abana İlçesi'nde 4'sabah, 2'si ise öğlen saatlerinde olmak üzere ölü 6 yunus kıyıya vurdu. Karadeniz'de dolaşan yunus yavrularının Abana'da Hacıveli yakınlarında balıkçıların ağlarına takılıp, derin yaralar aldıkları sanılıyor.
 
Abana'ya 2 kilometre uzaklıktaki Hacıveli Mahallesi sahilinde sabah saatlerinde kıyıya vurmuş 4 yunus bulundu. 4 yunusun kuyruk ve gövdesinde derin yaralar olduğu belirlendi. Ferdi Altındağ, aynı bölgede birkaç kez daha yunus ölüsüne rastlandığını belirterek, Karadeniz'de son yıllarda yunusların arttığını ve buna bağlı olarak ölümlerinin sık görülmeye başladığını söyledi. Yunusların balıkçılar tarafından atılan ağlardan balık yemeye çalıştığını ifade eden Altındağ, bu sırada yara alan yunusların hayatlarını kaybettiğini öne sürdü.
 

Öğlen saatlerinde 2 yunus daha bulundu

 
Aynı bölgede 2 yunus daha vatandaşlar tarafından kıyıya vurulmuş halde bulundu. İstavrit balıklarını kovalayan yunusların balıkçı ağlarına takılıp ölmesi, çevre sakinlerini ise üzdü. Daha önce de sahilde yunus ölümlerinin olduğunu belirten vatandaşlar, balıkçı ağlarının bu hayvanlar için tehlikeli olduğunu dile getirdiler.

ETİKETLER

abanakastamonuyunusbalık ağı

İlgili Haberler

Peru'daki 877 yunusun ölüm nedeni virüs mü?

Peru’nun Punta Aguja eyaletinden kuzeyindeki Lambayeque bölgesine kadar uzanan 220 kilometrelik sahil şeridine son bir yıl içinde 877 yunus vurdu

Bodrum'da, yunuslar yetmedi, morsları ve deniz aslanlarını da hapsettiler!

Yunuslara Özgürlük Platformu, Bodrum'da gösteri amacıyla havuzlarda tutsak bulunan çeşitli deniz memelileri için harekete geçti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24