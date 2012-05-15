Balıkçı ağları Kastamonu'da 6 yunusu öldürdü!

Kastamonu'nun Abana İlçesi'nde 4'sabah, 2'si ise öğlen saatlerinde olmak üzere ölü 6 yunus kıyıya vurdu. Karadeniz'de dolaşan yunus yavrularının Abana'da Hacıveli yakınlarında balıkçıların ağlarına takılıp, derin yaralar aldıkları sanılıyor.

Abana'ya 2 kilometre uzaklıktaki Hacıveli Mahallesi sahilinde sabah saatlerinde kıyıya vurmuş 4 yunus bulundu. 4 yunusun kuyruk ve gövdesinde derin yaralar olduğu belirlendi. Ferdi Altındağ, aynı bölgede birkaç kez daha yunus ölüsüne rastlandığını belirterek, Karadeniz'de son yıllarda yunusların arttığını ve buna bağlı olarak ölümlerinin sık görülmeye başladığını söyledi. Yunusların balıkçılar tarafından atılan ağlardan balık yemeye çalıştığını ifade eden Altındağ, bu sırada yara alan yunusların hayatlarını kaybettiğini öne sürdü.

Öğlen saatlerinde 2 yunus daha bulundu

Aynı bölgede 2 yunus daha vatandaşlar tarafından kıyıya vurulmuş halde bulundu. İstavrit balıklarını kovalayan yunusların balıkçı ağlarına takılıp ölmesi, çevre sakinlerini ise üzdü. Daha önce de sahilde yunus ölümlerinin olduğunu belirten vatandaşlar, balıkçı ağlarının bu hayvanlar için tehlikeli olduğunu dile getirdiler.