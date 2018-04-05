Balık tutmaya gittiği su kanalında ölü bulundu

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra ilçesinde, su kanalına balık tutmaya giden Hamdi Çil (64), ölü bulundu.

Olay, Samsun\'un Bafra ilçesi Harız Mahallesi\'nde meydana geldi. Kaygusuz Mahallesi\'nde oturan Hamdi Çil (64), iddiaya göre 55 NG 564 plakalı motosikleti ile balık tutmak için su kanalına gitti. Çevredekiler suyun içinde hareketsiz yatan Hamdi Çil\'i görerek durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kanaldan çıkardıkları Çil\'in öldüğünü tespit etti. Hamdi Çil\'in cansız bedeni otopsi için İlçe Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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