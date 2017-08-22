Balık tutmak için gittiği çaya düşerek boğuldu

BOLU (DHA) - BOLU\'nun Mudurnu İlçesi\'nde çayda balık tutarken suya düşen 35 yaşındaki Dursun Gürcan, boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Dağyolu Köyü mevkiindeki Aladağ Çayı\'nda meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte balık tutmaya giden Gürcan, bir anlık dengesini kaybedip çaya düştü. Dursun Gürcan\'ı kurtarmaya çalışan arkadaşı, başarılı olamayınca jandarmayı arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE ve İtfaiye Arama Kurtarma timi sevk edildi. Yapılan kısa süreli aramayla Gürcan\'ın düştüğü bölgede cesedi bulundu.

Dursun Gürcan\'ın cesedi, otopsi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.