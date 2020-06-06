Balık tutkunları yasaksız ilk hafta sonunda Galata Köprüsü'ne koştu

Yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdirilmesiyle birlikte, balık tutkunu vatandaşlar Galata Köprüsü'ne akın etti.

Vatandaşlar, tatil günü doya doya balık tutmayı özlediklerini söylerken, balık azlığından şikâyet etti.



Yasağın kalkmasının ardından balık tutmak için hafta sonunu iple çektiğini ifade eden Zeki Kızılaslan "Deniz kokusunu özledim. 3 aydır dışarıya çıkmıyorduk. Dün akşam 8'den beri buradayız, sabahladık. Bu sabah sanki balık yok gibi. Yunuslar olduğu için balık azmış" dedi. (DHA)