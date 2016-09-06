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Yaşam

Balık sezonu bereketli geçiyor; Karadeniz'de bir gecede 7 bin kasa palamut avlandı

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş: Palamut bolluğu yüzümüzü güldürdü

06 Eylül 2016 17:47

Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağlarına bir gecede 7 bin kasa palamut takıldı.

Bölgenin en önemli balıkçı limanına sahip Akçakoca'da balıkçılar, 1 Eylül'de avlanma yasağının kalkmasıyla denize açılarak bol miktarda palamut avlıyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş,  yaptığı açıklamada, yeni sezonun bereketli başladığını söyledi. 

DHA'nın haberine göre, Karakaş, balıkçılık sektöründe elde edilecek verimin hava şartlarına bağlı olduğunu vurgulayarak, "Sezon umduğumuz gibi başladı. Şu an için palamut bolluğu var. Tezgahlarda 700 gramlık palamutun tanesi 7 liradan satılıyor. Hava şartları iyi gittiği sürece bolluk olacak ve bu da fiyatları daha aşağılara düşürecektir." dedi. 

Bölgede bir gecede yaklaşık 7 bin kasa civarında palamut çıktığını vurgulayan Karakaş, şöyle konuştu: 

"Palamut bolluğu her kesimin yüzünü güldürdü. Buradan çıkan palamutun, öncelikle Akçakoca ve Düzce'de dağıtımı yapılıyor. Toplu dağıtımı İstanbul, Karamürsel, İzmircivarlarına kadar gönderiliyor. Balıkçılar olarak memnunuz. Ciddi anlamda gelirimiz oluyor. Vatandaş da istediği kadar balık yiyebilir. Çok ucuz ve uygun. Bu fiyatlarda balığın olması sofraları süsleyecek." dedi.

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