Balık sezonu başladı ama...

T24 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan bugün başlayacak yeni av sezonuyla ilgili yapılan açıklamada, “Balıkçılarımızın hem kendi menfaatleri hem de kaynaklarımızın sürdürülebilir olarak işletimi bakımından Bakanlığımızca getirilen düzenlemelere uymalarını temenni ederiz” denildi.



Bakanlığın su ürünleri avcılığında temel ilkesinin; halkın dengeli ve sağlıklı beslenmesinde önemli bir hayvansal protein kaynağı olan balık stoklarını koruyarak en ekonomik şekilde bu kaynaktan yararlanmak ve sürdürülebilir şekilde işletilmesini sağlamak olduğu belirtilerek, bu amaçlara yönelik olarak su ürünleri avcılığına ilişkin yer, zaman, boy, tür, mesafe, derinlik, avlanma araç ve gereçleriyle ilgili düzenlemeler yapıldığı anımsatıldı.

Anında denetim



Sorumlu ve sürdürülebilir avcılığın sağlanmasına yönelik olarak kontrol ve denetimlere de ağırlık verildiği ifade edilerek, bu kapsamda su ürünlerinin karaya çıkış noktalarında kayıt altına alınması, denetimlerin anında yapılması ve avcılıkla ilgili verilerin sağlıklı toplanması için tüm kıyı şeritlerinde Balıkçılık İdari Binaları ve yasa dışı avcılık faaliyetlerinde bulunanların tespitine yönelik Gemi İzleme Sistemi kurulduğu hatırlatıldı.



Yine balıkçı tekneleri tarafından kullanılması zorunlu olan seyir defteri bilgileri, nakil belgesi, karaya çıkış, depolama ve satış bildirimi bilgilerinin girileceği web tabanlı Su Ürünleri Bilgi Sistemi’nin kurulduğu belirtildi.

Lüfer, orfoz, lagos



Bazı balık türlerinin avlanabilir boy sınırlarında da değişikliğe gidildiği kaydedilerek, lüferin avlanabilir boy uzunluğunun 14 cm’den 20 cm’ye, orfoz ve lagos balıklarında ise 30 cm’den 45 cm’ye çıkarıldığı hatırlatıldı. Hamsi avcılığında da gündüz av yasağı ve tekne başına günlük av kotası uygulamasıyla hamsilerin taşınacağı kasalar için getirilen ağırlık ve standart ölçü uygulamasının bu av sezonunda da devam edeceği belirtilerek, şöyle denildi:

Balıkçı menfaatine



“Balıkçılarımız tarafından denizlerimizden binbir emek ve zahmetle sofralarımıza ulaştırılan ve insan beslenmesinde önemli bir yeri olan balık ve balık ürünlerinin halkımızca bolca tüketilmesi, balıkçılarımızın da hem kendi menfaatleri hem de kaynaklarımızın sürdürülebilir olarak işletimi bakımından Bakanlığımızca getirilen düzenlemelere uymalarını temenni ederiz.”





