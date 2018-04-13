T24 LogoT24 Logo
Gündem

Balık restoranında 372 şişe kaçak içki ele geçirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polis ekipleri tarafından Çankaya'daki bir balık restoranına yapılan operasyonda, 372 şişe kaçak içki ele geçirildi

13 Nisan 2018 18:01

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da polis ekipleri tarafından Çankaya\'daki bir balık restoranına yapılan operasyonda, 372 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, Çankaya\'da kaçak içki satışı yaptığı belirlenen bir balık restoranına operasyon yapıldı. Operasyonda, raflarda açıkta bulunan ve müşterilerin masasına servis edilen alkollü içkilerin üzerinde bulunan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrollerinin okunmadığı, yırtık ve zedelenmiş olduğu tespit edildi. Operasyonda, kaçak olduğu değerlendirilen 372  adet dolu alkollü içki şişesi ve 2 adet 5 litrelik pet su şişesi içerisinde toplam 6.5 litre koku ve renk itibariyle rakı olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve haklarında adli işlem yapılan şüpheli D.Ö. ve C.Ö. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan CEYLANANKARA DHA ANKARAAnkara Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Suçlarıyla MücadeleMüdürlüğüOperasyondaTütünAlkol Piyasası Düzenleme Kurumu TAPDKOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24