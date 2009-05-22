Balık, orta yaşlı erkekleri daha zeki yapıyor

Güneş ışığı tarafından sentezlenen ve yağlı balık gibi bazı gıdalarda bulunan D vitamini seviyesinin artması, orta yaş grubundaki erkeklerin zihinsel fonksiyonlarını geliştiriyor.



Manchester Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından yapılan araştırmada 40-79 yaşları arasındaki 3 binden fazla erkeğin zihinsel performansını 8 test merkezinde karşılaştırıldı.



Nöroloji, Nöroşirurji ve Psikiyatri Dergisi'nde yayınlanan çalışmada, araştırmacılar yüksek D vitamini seviyesine sahip olan erkeklerin sürekli olarak basit ve nöropsikolojik testte (bireylerin dikkatini ve bilgi işleme hızını ölçüyor) daha iyi performans gösterdiler.



Araştırmayı yapan doktorlar, "Önceki çalışmalar, yetişkinlerde D vitaminiyle zihinsel performans arasındaki ilişkiyi saptamada tutarsız bulgular ortaya çıkardı. Fakat biz daha yavaş bilgi işleme hızı ve D vitaminin daha düşük seviyesi arasında önemli, bağımsız bir bağ gözlemledik. Şaşırtıcı bir şekilde, bu ilişki 60 yaş üzeri erkeklerde daha önemli" şeklinde açıklama yaptılar.

